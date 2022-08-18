台灣黑熊16日出沒於向陽山屋旁溪流對側。（台東林區管理處提供／蔡旻妤台東傳真）

台灣黑熊18日出沒於嘉明湖山屋倉庫下方冷杉平台。（台東林區管理處提供／蔡旻妤台東傳真）

台灣黑熊近日出沒於向陽及嘉明湖山屋周邊，台東林區管理處遠端監控系統即時影像分別在11、16及18日拍下。林管處請山屋管理員加強向陽及嘉明湖山屋場域管理，提醒山友落實無痕山林，盡量在白天結伴登山，建議攜帶熊鈴等防熊護具。

林管處設置於嘉明湖國家步道上向陽及嘉明湖山屋周邊的遠端監控系統於8月11、16日晚間及18日凌晨3時接獲即時影像回傳通報，紀錄到台灣黑熊出沒，透過影像判斷僅能確認向陽山屋周邊出現的應為同1隻成年個體。

林管處表示，嘉明湖山屋出現的台灣黑熊與出線在向陽山屋周邊的體型相似，但無法確定是不是同1隻。

台東林區管理處長吳昌祐表示，已請山屋管理員於第一時間啟動山屋防範措施，確認山屋食物收納及場域安全檢查，管理員也會針對入住山友加強人熊遭遇因應措施宣導，期許在落實生態保育目的前提下，保障山友登山安全也能提升遭遇台灣黑熊的應變能力。

林管處自2019年起在嘉明湖國家步道兩處山屋周邊及沿線架設具備即時監控及回傳功能的紅外線相機，建立山域野生動物監控預警系統，提供接近山屋的台灣黑熊即時影像資訊。

台灣黑熊是台灣瀕危珍貴的野生動物，由於嗅覺相當靈敏，林管處呼籲，山友在從事登山活動時，要落實無痕山林，簡樸飲食，切勿將廚餘和廢棄物留在山林，應全部帶下山。

林管處呼籲山友應在白天登山，並結伴同行，山區活動建議攜帶防熊護具，如熊鈴、汽笛喇叭等。登山時若巧遇台灣黑熊，請保持鎮靜，切勿尖叫奔跑，以面對台灣黑熊緩步倒退的方式離開，如果遇台灣黑熊威嚇，請揮動手上物品、發出聲響及遠離，並就近通報山屋管理員。