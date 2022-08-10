立委何欣純召集自來水公司、太平地區議員、里長等人，召開水公司管線汰換工程說明會。（馮惠宜攝）

用路人注意！台中太平長安路周邊、大興一街、大興三街及大興十三街老舊眷舍社區巷弄以及建興路：成功路至建成街近期將有工程開挖；經立委何欣純爭取近8600萬經費，當地自來水管線將進行汰換工程。

立委何欣純向自來水公司爭取地方老舊管線汰換，其中太平區長安路周邊、大興一街、大興三街及大興十三街老舊眷舍社區巷弄自來水管線汰換工程8200萬元；而建興路（成功路至建成街）管線汰換爭取到384萬元。

何欣純今（8月10日）召集自來水公司、議員蔡耀頡、光華里里長黃鐵騫、光明里里長胥樹文等人，召開工程說明會，公布長安路、大興路周邊老舊眷舍社區巷弄管線汰換，要進場施作，受益戶數約1500戶，汰換長度約8000M。

唯該工程計劃皆由市政府發派工，已在8月初進場施作，因施工範圍更加遼闊，以長安路周邊、大興一街、大興三街及大興十三街等鄰近巷弄老舊眷舍社區，影響戶數約1500戶，可於八月底完成階段性工程且通水，但受市府道路挖掘管理自治條例規定九月起禁止挖補工程，與會議員與里長要求市府與自來水公司儘速協調可行性方案讓工程持續施作，不要影響到民生生活用水。

而建興路（成功路至建成街）汰換管線工程也於八月初進場施工，工程經費384萬，汰換長度300M。因建興路鄰近太平工業區，為重要道路且多為大車出入，超過20年的老舊管線時常破管多次修修補補，漏水造成路面下陷，路面都是破管挖掘的補丁痕跡，何欣純要求務必加快施工腳步，並持續追蹤進度，負起監督權責單位之責任，讓太平地區民眾免再受水管破裂停水之苦，提升供水品質。