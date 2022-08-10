九合一大選將於年底登場，「六都」首長之戰更受矚目。而近日大陸因不滿裴洛西訪台，在台灣周邊不斷進行軍演，是否影響選情？據網路上一份最新的國民黨六都選將好感度顯示，盧秀燕的網路好感度高達1.38居冠，最低者竟是只有0.46的張善政，分析理由竟與中共軍演有闗！

TPOC台灣議題研究中心透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，分析國民黨六都首長參選人的網路輿情聲量表現，分別有蔣萬安、侯友宜、張善政、盧秀燕、謝龍介、柯志恩，結果發現，從8月1日裴洛西訪台前夕至8月7日中共持續軍演期間，這6位候選人的網路正負面聲量出現顯著的差距，其中盧秀燕在大陸禁止台灣食品進口之後，便宣布成立輔導專線、助120家台中業者開拓通路，同時也對於挑釁、威脅的軍事行動表示嚴厲譴責，讓民眾支持，導致網路好感度達1.38居冠。

桃園市長參選人張善政則將重點放在兩岸局勢有些緊張，應有透明資訊讓民眾知道正在發生什麼事，但他先前參加一項論壇時「大陸沒有人權是優勢」等言論被翻出，遭民進黨陣營指控親中，雖他極力澄清當時發言背景，但該分析認為，此事仍影響外界觀感，加上張善政在中共軍演第一時間未明確「表態」，致使其負面聲量飆增、好感度大跌，僅獲得0.46的好感度。