台灣大學今正式宣布民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲情節嚴重，建議撤銷碩士學位。對此，國民黨桃園市長參選人張善政今晚透過臉書再度發聲，直呼「這一次，台灣的學術自主，台大守住了！」並向桃園市民喊話，桃園正站在關鍵時刻，需有一位有誠信的領導者。

張善政表示，由衷希望林智堅可以誠實面對並坦白說明，很遺憾直到台大做出最終核定，林仍沒有選擇回到母校，親自面對審定會，讓大家留下更多不解與問號。

張善政說，當台大宣布此事後，綠營人士立刻展開許多惡意中傷，從抹黑、抹紅台大到質疑委員會及多位學者教授專家，呼籲綠營適可而止，別忘了「誠信」與「是非」也是台灣更需要守護的價值。

張善政向台大喊話，身為校友，母校能守護學術正義，令他感到光榮；也向桃園鄉親說，現今桃園正處於關鍵時刻，因此更需要一位有誠信的領導者。張直呼「這一次，台灣的學術自主，台大守住了！」呼籲一起堅持誠信與是非的重要，捍衛這項最基本也最重要的價值。