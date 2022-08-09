民進黨提名桃園市長候選人林智堅涉嫌論文抄襲，台大學術倫理審定會今日公布，認定林智堅抄襲情節嚴重，建議撤銷林智堅碩士學位。台灣維新召集人、台北市長參選人蘇煥智表示，民進黨全黨力挺，如果領導者帶頭硬拗，使國家社會跟著沈淪，將無法團結國家及社會。

蘇煥智對於對於台大學術倫理審定會的結論表示肯定。但對台大學術倫理審定會不公開審定書的做法，並不表示認同，認為並不符合資訊公開的大原則。

蘇煥智認為，林智堅的論文爭議是對於社會大眾關注的可受公評之事，台大卻決議不對外公開，如此做法難以服眾，而且容易被攻擊為黑箱作業。他呼籲台大應該立即公開林智堅的學術倫理審定書。

針對林智堅論文抄襲爭議、民進黨自蔡英文以下的黨公職人員全力力挺，蘇煥智表示，這種全黨救一人卻不問是非硬拗的作法，已經嚴重破壞台灣人做人誠實善良的本質，也是民進黨的沈淪。

他說，如果領導者帶頭硬拗，使國家社會跟著沈淪，將無法團結國家及社會。值此國家正面臨中共武統危機，正需要全民團結之際，他呼籲民進黨應該徹銷林智堅的提名，認錯、道歉。