台大認定林智堅抄襲 中華大學：下周結果出爐將說明 12:062022/08/09 中時 王惠慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華大學9日表示，預期下周將會有調查結果，等調查结果一出來，學校就會召開記者會對外說明。資料照。（王惠慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【全程字幕】重擊！台大認定「林智堅抄襲余政煌」 核定撤銷林智堅碩士論文 @中時新聞網 訂閱影音： 中時新聞網 民進黨桃園市長參選人林智堅論文門案，台大認定林與余正煌的論文高度相似，建議撤銷林的碩士學位，外界關心中華大學調查進度，中華大學9日表示，預期下周將會有調查結果，等調查结果一出來，學校就會召開記者會對外說明。 懶人包》台大認定林智堅抄襲 論文門風波一次看 直播》林智堅論文嚴重抄襲 台大核定撤銷碩士學位 陳明通慘了 台大：將組審定會查陳是否違反學術倫理 # 九合一選舉 #桃園市 #林智堅 #論文門 #中華大學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林智堅論文嚴重抄襲 張善政競辦：民進黨有責給社會交代 11:502022/08/09 政治 鐵道局嘉義站地上權案 17日辦招商說明會 11:342022/08/08 財經 大學宿舍豪華化 學生團體批貴森森 04:102022/08/09 社會新聞 林智堅駁政治霸凌專業 市府將告 04:102022/08/09 政治要聞 金恩盃中華橫掃伊朗開紅盤 今出戰寮國 04:102022/08/09 運動天地 中介法說明會周四登場 電信業有苦難言 04:102022/08/08 社會新聞 陳明通出品 香港議題碩論赫見5胞胎 04:102022/08/08 政治要聞 父親節戰火稍歇 竹市3選將端牛肉顧老幼 04:102022/08/09 地方新聞 藍營控五人幫亂象 賴香伶：公開透明與清廉盼林智堅盡速釐清 11:092022/08/09 政治 台海緊張準備撤僑？菲律賓駐台代表說話了 08:182022/08/09 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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