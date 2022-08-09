【全程字幕】重擊！台大認定「林智堅抄襲余政煌」 核定撤銷林智堅碩士論文 @中時新聞網 ​

民進黨桃園市長參選人林智堅論文門案，台大認定林與余正煌的論文高度相似，建議撤銷林的碩士學位，外界關心中華大學調查進度，中華大學9日表示，預期下周將會有調查結果，等調查结果一出來，學校就會召開記者會對外說明。