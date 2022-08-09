台大今（9）日上午召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌抄襲的論文審定結果，確認內容多處嚴重抄襲，撤銷其碩士學位。日前搬到桃園的國民黨台北市前議員羅智強對此表示，「可恥又可悲的林智堅，你還要賴著不退選嗎？」

台大今日公布林智堅論文審定結果，指出7月接獲檢舉函後，教務處依規定請社科院成立審定委員會，而審定會的報告書及會議紀錄指出，林智堅的論文內容與余正煌的論文有多處嚴重抄襲的情況，雖然曾3度邀請林智堅及其指導教授、國安局長陳明通說明，但兩人均未出席，因此建議撤銷林智堅碩士學位。

對此，羅智強在臉書感謝台大的風骨，感嘆說「天道好還！台灣總算還有一點是非和公道」，怒斥「可恥又可悲的林智堅，你還要賴著不退選嗎？」

而面對爭議，林智堅競選團隊也出示email，顯示9日凌晨0時30分，委任律師已有向台大表明，林智堅會出席11日及12日的學倫會議；林智堅也將在總幹事鄭運鵬委員及委任律師黃帝穎的陪同下，於今日下午15時召開記者會回應。