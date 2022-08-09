台中市市長盧秀燕向來重視治安，昨日（8）父親節當天，公布台中警方破獲今年最大宗毒品案，跨18縣市共逮捕106人，讓她大讚「台中勇警」不只緝毒厲害，就連肅槍、掃黑、打詐也很厲害，4項工作均獲中央政府肯定，全國評比第一名；多虧這群警眷們把父母借出來守護台中，才能讓大家安居樂業。

盧秀燕昨日在臉書發文表示，台中勇警破獲今年最大宗毒品案，跨18縣市、逮捕106人，「給勇警按個讚！」盧指出，她特別擔心台中的孩子暑假期間誤觸毒品，造成一輩子的遺憾，台中勇警查扣第1至4級毒品達8000多公克，防堵毒品流入社會危害孩子們，這是今年最大宗的毒品案，感謝市警局全體同仁，守護台中、守護下一代。

盧秀燕強調，台中勇警不只緝毒很厲害，肅槍、掃黑、打詐也很厲害，4項工作都獲中央政府肯定，全國評比第一名。評比不是冷冰冰的數字，每破獲一個案件，代表了偵辦的員警用生命守護了台中，也代表一個被害者找到了真兇。

對此，盧秀燕感性表示，當天是父親節，感謝警眷把爸爸、媽媽借給市民朋友，守護台中，才能讓台中警局的表現獲得中央肯定，大家也要一起繼續加油。