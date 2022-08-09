國民黨副主席夏立言明天（10日）將率團訪問中國大陸。對此，陸委會表示，中共當局連日攻臺式軍演及複合性極限施壓，此時絕非我政黨等人士赴陸交流妥當時機。此舉將造成我國內爭議不安、民眾高度疑慮及影響我內部團結，更將混淆誤導國際社會對我面對威脅挑戰之認知。政府雖已沒有權限禁止夏立言赴陸，但陸委會仍在第一時間向國民黨表達勸阻。呼籲暫緩前往。

陸委會指出，依據兩岸條例等規定，夏立言自陸委會主委退離職後，已逾赴陸應經審查許可之管制期限，惟赴陸仍須依法向原機關申報；陸委會業已收到國民黨大陸事務部來函申報相關赴陸事宜。

陸委會說，鑒於中共當局連日攻臺式軍演及複合性極限施壓、破壞臺海現狀，圖謀侵犯我國家主權，此時絕非我政黨等人士赴陸交流妥當時機。此舉將造成我國內爭議不安、民眾高度疑慮及影響我內部團結，更將混淆誤導國際社會對臺灣面對威脅挑戰之認知。政府雖已沒有權限禁止渠等赴陸，「惟本會仍在第一時間向國民黨方面表達勸阻，並盼此刻朝野團結一致，共同合作面對中共全面性、系統性的危害。」

陸委會強調，中共慣常在製造對臺重大惡劣事態後，利用拉攏與我方人士互動，降低其所造成的嚴重傷害，這是對岸統戰分化與推諉責任的伎倆。呼籲中國國民黨再次考量暫緩前往，倘該黨仍舊堅持赴陸，應明確公開向中方表達嚴正譴責，傳達我方強烈反對其對臺粗暴武力的真實民意，更應避免落入中共統戰及其「以武促統、迫談」的陷阱。

陸委會亦再次抗議中共在臺灣周邊持續軍演、威脅臺灣人民生命財產安全，並侵害臺海及區域安全情勢，這是對全球民主的公然挑釁，更嚴重違反國際法及聯合國憲章的和平原則，國際社會及臺灣人民均強烈反感。再次提醒國人進行兩岸交流應注意中共圖謀常態化侵犯臺灣的意圖與目的，遵守相關規範，切勿附和中共立場，以維護臺灣整體利益。