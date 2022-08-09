民進黨桃園市長參選人林智堅遭台大認定抄襲，林智堅說有沒有學位對他參選沒影響，堅持選到底。對此，國民黨立委李德維說，不怕民進黨不挺林智堅，就怕他們不敢挺，就怕林智堅不選了。台大校友的國民黨立委林奕華也諷刺，「不能再叫我學姊了！」

國民黨立委洪孟楷批評，林智堅說自己是「受害者」，從論文門到球場門，是吃定台灣人的善良？要提名林智堅的台大校友蔡英文，還要堅持林智堅沒抄襲，沒有說謊，繼續不論是非力挺嗎？

李德維則認為，不意外民進黨傾全黨之力保林智堅，不怕民進黨不挺他，怕他們不挺，怕林智堅不繼續選，接下來就來看看，民進黨其他縣市長參選人，要不要表態挺一下林智堅？

對於護航林智堅的國安局長陳明通，國民黨立委賴士葆表示，陳明通為了收拾爛攤子，講了很多違背學術倫理良知的話，現在還說要以國安為重，讓陳明通主掌國安，國人都感到惶恐不安，既不適格也不適任。

林奕華也喊話中華大學跟竹科管理局，該暖身了，陳明通多次背書，身為指導教授也不能置身事外，作為一個學者，陳明通面對這樣的醜聞，應該跟國人道歉。