【全程字幕】重擊！台大認定「林智堅抄襲余政煌」 核定撤銷林智堅碩士論文 @中時新聞網 ​

台大今日針對民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」風波召開記者會，公布學術倫理委員會結果，認定林智堅論文抄襲、委員會建議撤銷國發所學位。民眾黨立委高虹安、賴香伶都肯定台大捍衛學術自主的決心、林智堅誠信也受到重大影響。

高虹安表示，她身為台大校友，對於林智堅論文抄襲感到痛心，台灣大學是台灣高等教育的標竿，對於學位論文抄襲他人風波自然有其認定的標準。高虹安認為，學術自由與大學自治是不容政治侵犯的底線，特別是民進黨在論文抄襲審查的過程中，不斷把審查會主席蘇宏達扣上親國民黨的帽子，也不斷對外放話說抄襲案是政治抹黑；又例如民進黨新竹市長參選人沈慧虹在調查過程中不斷聲稱相信林智堅沒有抄襲等這類可能會干擾台大審查會議的行為，相當不可取。

高虹安對於台大頂住政治壓力、捍衛百年校諭與學術風骨給予高度肯定，同時也希望所有的研究生與學者以此為鑑，抄襲他人論文的行為在學術上是絕對不能被允許的，無論當事人的社會地位、政治影響力有多高。

高虹安也呼籲林智堅，應該主動認錯負起道德責任，相信選民的眼睛都是雪亮的；也呼籲由林智堅強力推薦的「智慧連線」沈慧虹參選人，必須要針對此事做回應，共同捍衛學術倫理的普世價值。

賴香伶表示，肯定台大捍衛的學術自主的決心，學術倫理與誠信應為學術研究的基本要求，決不容許政治黑手進入校園。

賴香伶說，事件發生後，林智堅不斷堅稱自己沒有抄襲，顯示作為桃園市長參選人，林智堅的品德已有嚴重問題，學歷高低不是重點，重點在於「欺騙」！未來民眾會懷疑他說的是真的嗎？還有什麼事情沒說？是否會再欺騙選民？這都是作為政治人物必須面對的問題。

賴香伶批評，從新竹球場導致球員受傷事件上，更顯示若政治人物為了個人利益，卻不顧球場安全就急於上路，這不僅是市長的能力有問題，更是會為了個人政治私利、犧牲他人權益的品德問題，才會使林市長因此遭批判、唾棄，這樣的人，還有資格參選桃園市長嗎？