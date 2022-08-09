民進黨桃園市長參選人林智堅在台大國發所的碩士論文涉嫌抄襲，台大審定委員會目前已完成審定，認定余正煌並未抄襲，而林智堅的碩士論文抄襲余正煌的論文，且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位。

台大教務長丁詩同表示，教務處於7月6至8日間接獲多封具名檢舉函，具體提出林生和余生的碩士論文有高度的重疊性，涉及抄襲。教務處在審查必要條件後，依「國立臺灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」確認受理；並依規定交由原屬學院-社會科學院成立審定委員會審定此案。社科院也依據處理要點規定，由該院蘇宏達院長擔任召集人，聘任校內外相關領域公正學者專家多人組成審定委員會，依照學術倫理調查處理程序辦理審定作業。

社科院完成審定作業後，將其審定報告書及會議紀錄送交教務處核定。報告書指出，二篇論文出現許多嚴重重疊抄襲的內容，尤其是多處論文最重要部分都有大幅度的抄襲，完全不符合學術倫理的要求。經過審定會參酌當事人的書面和現場說明，釐清事實並充分討論後，決議余生並無抄襲，而是林生抄襲且情節嚴重，建議撤銷林生碩士學位。

台大說明，教務處確認審定會的成立及審議過程，以及審定書的報告內容，同時亦仔細檢視二篇論文大量重疊的現象，教務處同意審定書的報告內容以及審定會的建議，依據處理要點核定撤銷林生的碩士學位。

【LIVE直播】論文爭議不斷 台大今召開記者會最新說明｜2022.08.09 @中時新聞網

台大表示，學校在接獲檢舉後即按照相關規定啟動調查，並無任何遲延。臺大深信沒有學術倫理與誠信，就沒有學術名譽，所以台大一定堅持學術倫理與誠信的標準。請社會大眾信任臺大處理學術事務的能力，也尊重台大的專業判斷。未來，台大會加強對學術倫理規範的宣導和教育，避免再發生違反學術倫理的事情傷害臺大的名譽。