國民黨桃園市長參選人張善政參加地方見面會活動，反嗆林智堅應回台大將論文說清楚。(呂筱蟬攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅今參加活動受訪時說對手國民黨張善政好為人師，應去當老師他來做市長，張善政下午對此回批，市民會期待的市長是有誠信的，所以還是呼籲他回台大去，跟台大學術審定會說清楚這個比較重要。另外張今天和呂玉玲、邱奕勝同台被鄭文燦說是政治操作，張也說，議長和呂委員受邀名正言順，自己戶籍在龍潭關心體育活動這很正常。

張善政今天下午參加由黨籍市議員黃敬平所舉辦的地方見面會，活動現場熱絡眾人也齊呼張善政凍蒜，近期林智堅的網路聲量和民調也逐漸回穩，對於選情藍綠陣營都更加積極，張善政則說，他不去評論別人的民調和網路聲量，就是一步一腳印把自己的事情做好就好。

對於鄭文燦說藍營的團結展現是政治操作，張善政說，今天早上籃球活動的同台，有邱議長、呂委員，他們是名正言順怎麼會說是政治操作？這活動他們出席是名正言順，而自己的戶籍又在龍潭，關心一下龍潭體育活動這很正常，「他（指鄭文燦）有點讓我不知道該說什麼」，就讓鄉親去評定是不是政治操作。