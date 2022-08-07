桃園市長鄭文燦與民進黨桃園市長參選人林智堅現身力挺籃球比賽。(呂筱蟬攝)

桃園市龍潭區城市盃三對三鬥牛賽今天登場，國民黨參選人張善政與立委呂玉玲、議長邱奕勝同框高喊凍蒜展現藍營團結，一行人前腳剛走，桃園市長鄭文燦與民進黨桃園市長參選人林智堅隨後現身，雙方陣營不公開行程又前後腳出現在同個場合。鄭文燦說，參加這活動很早排定，因為國民黨做了新聞操作，所以就決定公開。林智堅則說，來這活動單純給年輕朋友鼓勵，不用做太多政治聯想。

因為藍營整合終於展現團結氛圍，是否會擔心對綠營選情造成威脅或影響？林智堅回應時避重就輕表示，很高興和鄭文燦參加城市盃籃球賽三對三活動，桃園是非常年輕的城市，也可以看到鄭這幾年來在國民運動中心及天幕籃球場等興建，或者是橋下空間做為籃球場使用空間活動都相當成功，今天他們前往，很單純就是想要給年輕朋友一個鼓勵加油打氣，請大家不用作太多政治聯想。

鄭文燦則說，參加這個活動很早就排定，原本認為是體育活動沒有列為公開行程，因為國民黨籍候選人張善政做了新聞操作，而因為自己後腳也來了大家一定看得到，所以就決定公開。他也說，他們是來挺體育、挺青商，希望能夠讓運動成為城市共同語言，出發點就是非常直接的，他認為選舉也是一項競賽，選舉要用正面的競賽來贏取人民支持，這是最好的方式，做太多政治操作這是沒必要的。