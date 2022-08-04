鄭運鵬為護航林智堅台大國發所論文疑似抄襲事件，在政論節目中表示，中華大學、台灣大學與國民黨關係密切，因此對在政治壓力下的審查機制有疑慮，甚至說出「他們的所長已經都在美國放話了」，引起外界質疑。台大國發所教授劉靜怡更明白指出，國發所長施世駿近幾個月都沒出國，且同仁都可以證明，眼見踢到鐵板，鄭運鵬竟睜眼說瞎話，否認曾說過這段話，睜眼說瞎話功力高，令全台瞠目結舌。

劉靜怡教授為證明事實，將節目內容截圖證明，反諷說「總統說要以證據為基礎」。事情進行至此，讓鄭運鵬原本欲撫平抄襲風波，卻又節外生枝，被打臉曾說出不負責任的指控。鄭運鵬身為民進黨桃園市長參選人林智堅競選總部總幹事，目前首要任務是要洗清林智堅論文疑似抄襲風波所引起的誠信問題，如今又冒出自己的誠信問題，真是雪上加霜、幫倒忙。

詭譎的是，鄭運鵬自己沒讀過研究所，也不曾在研究所寫過論文，卻要對外說明、澄清林智堅在中華大學、台灣大學的論文寫作過程是否合規，不禁令人懷疑鄭運鵬是否真能解釋得清楚？現如今沒先去瞭解台大國家發展研究所現況，就信口開河，結果被戳破牛皮，其後對論文抄襲事件所做的任何說明，都將會令人懷疑。

日前台大召開學術倫理審定委員會討論論文涉抄襲案，林智堅自己不出席去說明，卻交由鄭運鵬對外來澄清解釋，已是頗啟人疑竇，特別是鄭針對外界質疑該論文參考文獻裡，列名有余正煌論文之事，解釋說這只是時序問題簡短帶過，讓人覺得這會不會又是信口矇混，反而引起更多討論。

常理來說，參考文獻裡的文章，必定是作者看過且拿來參考或引據的文件、資料，如此一來，等同坦承看過余正煌的論文，而當時在看到余文章的當下，林不會質疑余的文章雷同、抄襲並提出抗議？現在鄭運鵬卻以為單靠一個時序問題，就能解釋清楚，實在難免會讓人感到又是一個空泛、缺乏可信度的狡辯而已。（作者為資深媒體人）

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