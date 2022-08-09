台大今（9）日上午召開記者會，公布民進黨桃園市長參選人林智堅涉嫌抄襲的論文審定結果，認定其內容多處嚴重抄襲，同時宣布撤銷其碩士學位，這個消息一發出，立刻引起各界議論。今日也有臉書粉專爆出了「林智堅金句」，猛酸：「智堅你是個人才！」

針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文案，台大召開學術倫理審定會，今上午公布結果，認定林智堅抄襲，結論也指出，余正煌論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余的碩士論文且情節嚴重，委員會建議撤銷林智堅台大碩士學位，並經教務處核定。對此，林智堅回應「我真的非常無辜，也是受害者，台大的說法令人難以接受」。

臉書粉專《政客爽》表示，「林智堅想自證清白，卻苦無辦法，只能不斷跳針講重複已經被打臉的幹話」，更直言「他說余正煌做人太不厚道，拿了他民調卻說他抄襲。欸，請問在座各位，我給你們一份民調，你們可以抄出一份論文嗎？智堅開個記者會開到不知道怎麼解釋，快崩潰了」，猛酸：「每一句話都是金句啊，智堅你是個人才！」此篇文章一發出，也立刻讓大量網友在留言區蓋起高樓討論。

網友紛紛留言表示「真的很好笑，這樣的邏輯怎麼做市長啦！饒了桃園人吧」、「到現在還在鬼打牆耶」、「市長候選人的學歷高低的確不是問題，但是道德與誠信卻是非常重要！」、「這次不只丟了學位，臉也丟了」、「提供民調根本不算『完成研究』」、「真是離譜，還要堅持抝下去」。