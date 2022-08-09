民進黨桃園市長參選人林智堅爆論文爭議，今日台大開記者會宣布林涉及嚴重抄襲，撤銷其台大國發所碩士學位，消息一出，林智堅緊急宣布下午召開記者會，公布重要事證，控台大不符合程序正義，黑箱作業。但此舉讓網友看了都直呼3個字「好了啦，智堅」。

林智堅遭台大認證嚴重抄襲論文，撤銷碩士學位後，大動作召開記者會說明一切，控訴台大不符合程序正義，搞黑箱作業，強調他8年來新竹市政得有多好，然而看在PTT網友們眼裡，都一面倒向林智堅喊話，「好了啦！再鬧就難看了」、「好了啦，有事證怎麼不去跟台大說」、「好了啦，道歉很難嗎」、「好了啦，不親自跟台大說一直開記者會」、「好了啦 ，mba再花點錢就有了！」

其中大多數網友都酸林智堅，台大今天都親自說明清楚，已三次找林智堅來說明，但是林都未到，而余正煌則有出席一次台大審定會，向委員說明論文，「不去台大提，在記者會提？」、「審查完了你提事證有啥用」、「哪門子重要證據？前三次都不出席」、「不給台大，你到底想幹嘛」。

有人建議，要救民進黨選情，只剩一個方法「直接宣布退選救民進黨！」但也有人不這麼認為「死忠才不會在意台大的判定」、「還不是閉著眼投」。