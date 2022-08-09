林耕仁今天上午行程馬不停蹄，到東區新莊里與居民逐戶懇託拜票。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁9日將重點擺在東區新莊里基層掃街，針對國民黨昨天質疑新竹市政府工程標案亂象，林耕仁表示，作為曾經是決策核心的前副市長，從棒球場到將軍村案，都沒有站出來面對市民，呼籲沈慧虹應該積極面對外界質疑。

林耕仁今天上午行程馬不停蹄，在市議員段孝芳、黃文政、議員參選人張文興、新莊里長盧秋永陪同下，到東區新莊里與居民逐戶懇託拜票，隨後來到正德寺參拜祈福，祈願市民健康平安。

國民黨昨天在台北舉行記者會，質疑新竹市政府工程標案亂象，民進黨今天也要開記者會，林耕仁對此表示，新竹棒球場場地缺失，導致球員受傷，被爆出監造廠商是「零經驗」，引起社會譁然。

而將軍村園區修復案更是如出一撤，建築師在得標以前，只做過南寮公園停車場新建工程，也完全沒有其他文資修復經驗，這是不爭的事實。

他進一步指出，針對這陣子外界質疑市府工程案採限制性招標比例高、且得標者竟然有「零經驗」的廠商，作為曾經是決策核心的前副市長沈慧虹，從棒球場到將軍村，至今不但沒有主動站出來面對市民、反而將監督市政視為政治操作，企圖逃避責任。

林耕仁說，沈慧虹可以辭職，但辭不掉責任，她可以逃避，但逃不過監督，呼籲沈慧虹積極面對外界質疑，才是正確的辦法。