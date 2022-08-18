台中市府客委會主委江俊龍代表市長致詞歡迎。（台中市客委會提供）

來自全台旅行業公司代表近百人到訪東勢客家文化園區。（台中市客委會提供）

中華民國旅行業品質保障協會主辦的「2022多元主題旅遊與旅遊品質知能培訓」，18日到東勢客家文化園區參訪，近百位來自全台各地旅行業董事長、總經理等代表，親身體驗、走讀台中東勢客庄的產業、宗教文化。客委會主委江俊龍說，歡迎旅行業者在國內旅遊規畫行程中可安排融入，政府與民間一起帶動山城觀光休閒經濟。

後疫情時代，為讓旅行社業者學習地方旅遊特色元素及旅遊防疫安全新知能、有效吸引更多消費者到訪，輔導業者構思國內旅遊行程的獨特亮點。中華民國旅行業品質保障協會規畫於中彰投地區舉辦5場知能培訓，將有共450人次參加；除參訪景點外，行銷中彰投多元旅遊亮點、在地特色文化打造產品、在地農產品素材品牌新商機、後疫情時代的數位行銷等課程。

主辦單位品保協會表示表示，在地文化、鐵道與自行車是推動國民旅遊的重要觀光元素，台中、彰化、南投三縣市擁有豐富的歷史文化、鐵道與自行車觀光資源，例如彰化的扇形車庫為臺灣鐵道文化保存完善的珍寶，紀念921地震的斷層月台公園等，皆具有歷史教育與時代意義。讓旅行社業者深入了解在地文化、鐵道與自行車的觀光資源，有助推廣歷史、文化與運動等多元要素融合的優質旅遊行程。

台中市府客委會主委江俊龍說，東勢客家文化園區由東勢舊火車站改建，園區、台中客家故事館、樟腦故事體驗館會不定期舉辦各式動態靜態活動，假日還有市集；東豐自行車綠廊為全國第一條由廢棄鐵道改建的自行車專用道全長約13.6公里，每到假日都有上千來自各地的民眾來騎乘旅遊。

東勢區公所主秘林豪爵表示，受到疫情衝擊旅遊業這幾年辛苦了，山城東勢的旅遊資源豐富，值得大家一來再來。東勢亦是水著名的水果之鄉，結合在地飲食、宗教、文史，歡迎旅行業者對在國內旅遊規劃的行程中可以安排融入，政府與民間一起帶動山城觀光休閒經濟。