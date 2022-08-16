【旅奇傳媒/編輯部整理】高市府暑期強檔活動一波波，加上臺灣文化博覽會，各大景區也呈現滿滿人潮，搭上市府加碼推出的「週間補到千」及獨家「週五又補五」住宿優惠，高雄住房率開紅盤創新高，如愛河灣等景點在假日近乎滿房。高市府觀光局表示，其中平日「週間補到千」僅起跑3周，優惠已提早額滿，另獨家「週五又補五」所剩名額也有限，先住先贏省很大。

▲愛河灣聊癒飄飄河，貼圖明星IP來到愛河灣一起耍萌。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局長周玲妏說，市府於暑假期間推出許多強檔活動，如臺灣文博會就有超過500家業者參與超越歷屆，其中高達4成8中南部廠商參展，而文化策展區開幕前3天，參觀人數即突破往年紀錄，再搭配中央悠遊國旅政策，高雄加碼推旅宿優惠方案，讓住房率明顯提升，平日近6成、假日直飆8成，愛河灣周邊旅宿更高達9成5，相較去年暑假成長約50%以上。據統計，目前約吸引至少17萬人趁此波住宿高雄，依中央旅宿均消推估已創造約8.2億元觀光產值，也順勢帶動高雄旅宿業、旅行社、餐廳、遊樂業、伴手禮等觀光產業商機；其中感謝大家對「週間補到千」活動的熱烈響應，才3周就達額度，不過全國獨有「週五又補五」補助500元的優惠尚有名額，歡迎大家手刀快下，周五來高雄住宿享補助，數量真的有限，千萬別再錯過捶心肝。

▲「大港閱冰」會場吸引2萬人來朝聖。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局補充，因應暑假國旅大爆發，市府各局處也都推出多項大型活動，除了高人氣的旗津黑沙玩藝節、氣墊水樂園、愛河灣聊癒飄飄河、海洋派對、鹽埕經典小鎮走讀系列外，近期才剛結束的「大港閱冰」也吸引超2萬人次來朝聖，而8月底也將邀集全國鹹酥雞好手策辦「全國鹹酥雞嘉年華」美食活動；9月於愛河及田寮月世界也將推出最夯的熱氣球繫留體驗及光影展演；10月則有全國矚目的台灣設計展、以露營為主題的「城市森活節」及串接梓官、彌陀、永安、茄萣四區的「海線潮旅行」等；12月也有寶來溫泉活動，熱鬧好玩不停歇，歡迎大家來高雄，享受高雄的熱情與活力！

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