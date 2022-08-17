占地4.8公頃的左營國中舊址，使用分區屬於「觀光發展特定專用區」，過去曾多次招商，希望引資興建度假酒店和商場，不過，因擔憂蓮池潭風景區天際線及景觀風貌受到影響，高雄市政府確定將它變成公園用地，串連國家自然公園、舊城文化遺址、以及鐵路新生園道，打造北高雄生態休閒觀光綠廊。

高雄都發局17日表示，舊左營國中校地17日正式啟動都市計畫變更程序，將4.8公頃的觀光發展特定專用區與綠地用地，變更為公園用地，公告公開展覽作業30天之後，將提送高雄市及內政部兩級都市計畫委員會審議，完成變更後，可建構為不間斷的城市生態綠廊。

都發局說，蓮池潭、半屏山與新左營車站是高雄的門戶，原先舊左營國中遷校後的土地，是朝市有資產活化利用的方向規劃，因受市民關注，擔憂蓮池潭風景區天際線及景觀風貌受到影響，去年底時，高雄市長陳其邁宣示將朝公園使用定位，以串連國家自然公園、舊城文化遺址及鐵路新生園道，打造北高雄生態休閒觀光綠廊，讓民眾感受到高雄除了是高科技城市外，也是一個注重生態環境的宜居城市。

高雄都發局長吳文彥表示，對於左營地區的長遠發展而言，應對生態、經濟與生活同步考量，因此，都發局啟動與公民開放性對話，透過民眾集體智慧，共同腦力激盪，勾勒這塊關鍵基地的未來發展。