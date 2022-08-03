美國眾議院議長裴洛西率團訪台，並會見蔡英文總統，屏東縣長潘孟安特地在臉書寫道，台美民主光芒閃耀世界，這是台美友好的歷史時刻。

潘孟安表示，今天蔡英文總統與副總統賴清德在總統府接見裴洛西率領的美國國會訪問團，蔡總統更頒授「特種大綬卿雲勳章」，誠摯感謝裴洛西議長對台灣長久的堅定支持。

同時強調，「共同安全、經濟夥伴及民主治理」是這次裴洛西議長出訪印太地區的核心精神，無畏極權國家要脅，睽違23年二度造訪台灣，在關鍵時刻表達美國對於民主盟友的堅定支持與重要承諾。

裴洛西向世界讚許台灣是全世界最自由的社會之一，更是一座韌性之島，台灣人民證明了有希望、有勇氣、有決心，可以打造和平繁榮未來，由女性總統領導的民主政府，達成許多方面的領先成就，在防疫表現上更是突出，而這不僅是公衛議題，也是國安、經濟、治理議題。

此次訪台以行動實現美國對民主的承諾，更向全球重申必須尊重台灣及所有民主政體的自由。

潘孟安說，台灣是印太地區的民主燈塔，在蔡英文總統及賴清德副總統帶領下，自信勇敢，民主前行，以自由、民主、人權與全世界交朋友，更會堅定維護主權與區域和平，持續和最堅定的美國盟友以及世界民主國家緊密合作，守護民主自由價值，台美團結彰顯決心，讓世界閃耀民主光芒。