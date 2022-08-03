裴洛西今早抵達AIT。(讀者提供)

裴洛西今早抵達AIT。(讀者提供)

裴洛西今見蔡英文 一早先赴「這裡」吃早餐 獨家畫面曝光

美國眾議院議長裴洛西昨(2日)晚間10點44分搭乘專機抵達松山機場，身著粉紅色套裝緩緩步下專機，隨即下榻君悅酒店，在台灣停留一晚。她今(3日)行程包含上午拜會立法院、前往總統府拜會總統蔡英文，不過今一早，裴洛西已離開飯店。

裴洛西雖是昨深夜才抵台，但今一早被直擊離開飯店，搭車前往AIT與相關人員吃早餐。《中時新聞網》也取得獨家畫面。

此行為裴洛西自1999年訪台後，睽違23年再次造訪台灣。總統府發言人張惇涵昨表示，裴洛西不僅長期支持台灣，更長年關注台灣民主發展與區域和平安全，是台灣堅定的國際重要友人；對於裴洛西議長率團訪台，總統府表達誠摯歡迎。蔡總統3日上午於總統府接見訪問團，也將於台北賓館設午宴款待，就台美合作及共同關切事務交換意見。

裴洛西今日預計行程如下：

◎9時：拜會立法院

◎10時30分：總統府拜會總統蔡英文

(另外傳出裴洛西會見蔡英文時，台積電創辦人張忠謀與董事長劉德音將一同與會，惟該訊息並未獲台積電證實，府方也未予證實。)

◎12時：總統蔡英文在台北賓館舉行午宴接待。

◎14時：前往景美人權文化園區

◎17時：搭乘專機離台

裴洛西8月3日行程。(取自中國時報)