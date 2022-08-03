美國眾議院議長裴洛西率團訪台，桃園市長鄭文燦昨晚曬出合照，歡迎她到訪台灣。外界關注待裴洛西離開後，兩岸氣氛緊張下，恐對經濟、軍事有所影響，鄭對此表示，台灣周邊海域為重要國際自由航道，此行為破壞地區安全，籲陸採理智做法。

針對裴洛西來台是否有見面安排，鄭文燦今早表示，由外交部統一安排行程，沒見面計畫，上次是赴美訪問時，到國會山莊拜訪裴洛西，她非常親切，也對台灣很支持，相信台美關係會因她的來訪更加穩若磐石，且在印太地區中，台灣在安全戰略、產業供應鏈及印太合作中是不可或缺的角色。

不過外界也擔心裴洛西離台後，大陸實施軍事演習恐包圍台灣，進出口經濟也怕受到衝擊。對此，鄭文燦認為，台灣周邊海域是國際上重要的自由航道，此行為破壞地區安全，影響航運自由，相信只會帶來反感，國際社會也不會認同此做法。

鄭文燦說，這次裴洛西友好訪台，大陸應是受到內部壓力做了錯誤反應，呼籲採取理智做法，盼用平常心看到此事，過去也有多位重要領袖來訪，這是交流常態化必經的過程。