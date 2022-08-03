湯姆克魯斯和妮可基嫚主演《大開眼戒》。（華納兄弟提供）

「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士：獨行俠》創下全球賣破13億美元的驚人佳績，而他與前妻妮可基嫚主演、已故名導史丹利庫柏力克執導《大開眼戒》也將在台重映。此外，史丹利庫柏力克多部遺作《發條橘子》、《金甲部隊》、《2001太空漫遊》將於8、9月重新上映，觀眾可以透過大銀幕重溫傳奇經典。

《大開眼戒》故事描述醫生威廉哈福常帶著妻子艾莉絲出席上流社會的聚會，在他聽到妻子曾迷戀一位陌生人後，開始互相猜疑、忌妒，醫生因此不悅離家並潛入一個秘密舞會，並經歷一場如夢似幻的奇情冒險，是部情色驚悚片。當時更找來影壇當紅的湯姆克魯斯、妮可基嫚參與演出，是導演史丹利庫柏力克生前最後一部作品。該片9月8日重返大銀幕。

《發條橘子》曾獲奧斯卡最佳影片、導演、改編劇本提名，是影史上最具爭議也最具影響力的電影之一。故事背景設定在未來的英國，惡霸青年亞歷時常帶著狐群狗黨四處作惡。某次他又因一樁殺人案遭到逮捕，為了減輕刑責便自願參與一項「人格改造」實驗，經過一連串的洗腦與改革，亞歷成功改過自新，只要興起一點作惡的念頭就會噁心嘔吐；出獄後，家人卻不再接納他，曾經遭到他暴力相待的人也都前來報復，但他怎樣都無法還手。該片8月19日重返大銀幕。

《金甲部隊》曾獲得奧斯卡金像獎「最佳改編劇本」提名，AFI美國電影協會也將其列入百年百大驚悚電影中，被認為是影史上最出色的戰爭電影之一。故事第一段描述美國在越戰期間大量徵兵，並以慘無人道的方式訓練新兵，使他們盡可能發揮殺戮本能，藉此增強戰鬥能力；第二段則透過軍事記者的視角，呈現戰場上的殘酷與無情，檢視戰爭對人性的剝削。該片8月26日重返大銀幕。

《2001太空漫遊》被AFI美國電影學會譽為「人類有史以來最好的科幻電影」，曾獲奧斯卡金像獎「最佳視覺效果獎」、英國影藝學院金像獎、土星獎／雨果獎等。故事描述科學家為了解開神秘的黑色石板突然屹立於月球表面的疑問，隨著石板送出的訊息，啟動太空船出發飛往木星，途中負責操作太空船的人工智慧電腦發生錯亂，人類與之展開生死格鬥，不久後發現自己超越了時間與空間。該片9月16日重返大銀幕。