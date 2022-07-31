黃偉晉（中）指荳荳（右）愛情緒勒索。（八大提供）

冠宇（右）遭黃偉晉質疑，白眼回應。（八大提供）

邱鋒澤因一度發楞閃神，身陷兩難。（八大提供）

八大綜合台《娛樂百分百》招牌單元「凹嗚狼人殺」2022季冠軍爭霸戰明晚開戰。（八大提供）

《娛樂百分百》招牌單元「凹嗚狼人殺」2022季冠軍爭霸戰明（8／1）晚開戰。今年進入季冠軍玩家包括黃偉晉、邱鋒澤、賴晏駒、紀卜心、凱希、荳荳、篠崎泫、雨婷以及首次參戰的李岳、徐謀俊、冠宇、曉帆等12位藝人。為了成為季冠軍最終優勝者，玩家們個個全神貫注，展現神推理邏輯能力，現場火藥味更是猛烈。

黃偉晉直指荳荳「愛情緒勒索」，賴晏駒也不避諱點名《全明星運動會》狀元徐謀俊「發言最差」！陳零九這次擔任爭霸戰主持人兼評審，於棚外觀戰時讚嘆表示：「真的非常精采，就像在欣賞電影一樣，看的過程，每個人在我心中的MVP分數一直在變來變去。」

為了爭奪MVP寶座，眾人屏氣凝神應戰，邱鋒澤因一度發楞閃神，錯過投票時間，事後他解釋是因為太久沒玩，而忘記投票，無厘頭形容：「一切都發生太突然了，就跟幸福有時候也是這樣子啦。」但這番話遭篠崎泫質疑「玩了幾百場的人，怎麼會忘記投票？」瞬間讓邱鋒澤深陷兩難。

最後，邱鋒澤也點評該局戰況真的很難，同時逗趣道出自己的人生「平衡」理論：「我做人不喜歡跟人家吵架，就打安全牌，而且這局太有趣了，因為狼都不知道有沒有站對邊，要騙過好人但是不要騙過狼人，這好難！」

這次首度參與季冠軍的參賽者實力也不容小覷，面對來勢洶洶的新面孔，黃偉晉、邱鋒澤也輪流「發言」壓制，只見遊戲剛開始，冠宇先發制人，只用3秒的時間發言，要大家聽信他屬於好人陣營，令眾人一頭霧水，黃偉晉首先與冠宇對槓，認為對方「很會打操作」，發言不可全然相信，在遭對方白眼回應後，黃偉晉不甘示弱說：「你看你，翻白眼這些東西，我也看多了啦！」

輪到邱鋒澤時，他也對冠宇表示：「好歹也發言個30秒吧？連3秒都還沒到...而且你說我是好人，我都不知道我自己是好人，你確定嗎？」《娛樂百分百》每周一至周五晚8點在八大綜合台播出。