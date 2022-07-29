面臨40年來最具威脅的通貨膨脹，物價上漲侵蝕美國民眾荷包，俄烏戰火引發能源價格上漲，更使情況更加惡化。不過，白宮經濟顧問迪斯（Brian Deese）表示，「儘管通膨正影響美國人的荷包，但至少沒有像飢荒國家一樣」。

福斯新聞報導，迪斯在新聞發布會上指出，美國沒有處在經濟衰退的邊緣，當前的經濟狀況已經比6月消費者物價指數（CPI）9.1%時好上許多。

迪斯說，「我認為，美國經濟在面對各種挑戰更具有韌性」。他舉例，從糧食來看，美國是農產品淨出口國，顯而易見，物價高漲對美國人打擊很大，但某種程度而言，仍與那些飢荒國家不同。

迪斯認為，從經濟韌性的核心要素來看，美國明顯處在更好的位置，雖然許多專家預測可能進入衰退，但衰退實則並非無法避免。他重申，「連續2個季度GDP負成長並非陷入技術性衰退的定義，這不是經濟學家傳統定義的依據」。

迪斯表示，有一個名為美國全國經濟研究所（NBER）的機構，主要針對更廣泛的經濟數據來判斷是否衰退，「經濟衰退取決於NBER專家的判斷」。

迪斯的發言引起廣泛討論，該篇報導底下約上千則留言，不少美國網友批評迪斯淡化通膨影響，且與飢荒國家類比十分不妥，「無知的政府」、「政府與現實及美國民眾脫節」、「從沒聽過政府官員說『至少我們沒餓肚子』」、「言下之意，政府對經濟的處理措施無論多糟，我們都該慶幸，因為沒有更糟」、「繼續投民主黨吧！因為美國人比飢荒國家過的還好」、「美國的標準竟然是『沒有面臨飢荒』，難以置信」。