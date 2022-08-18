今日Micro LED獨角獸錼創-KY（6854）於證交所「台灣創新板（TIB）」上市，成為該板首家掛牌公司，證交所董事長林修銘表示，台灣創新板超越那斯達克，做出台灣特色，有獨到的資本市場與產業創新力。

林修銘說，台灣資本市場有殖利率高、金管會推動企業ESG永續發展、台股突破萬五大關、外資持股比例高等特色。台灣創新板成為產業創新相當好的幫助。

林修銘在成為證交所董事長之前，是集保結算所董事長，因推動基富通平台定期定額買基金獲得亮眼成就，也因此主管機關與股東希望借重他的能力，令林修銘在年僅57歲就上任成為證交所最年輕董事長。

證交所「台灣創新板」限制有500萬元資產、交易經驗2年並簽署風險預告書的合格投資人才能夠參與，林修銘說畢竟是創新事業，風險比較高，未來若轉到主板歡迎一般小投資人參與；不過線在合格投資人已近10萬人。

錼創董事長李允立指出，公司的創新產業特殊性，以為只能到香港、美國上市，因緣際會可以到台灣創新板，當了第一家掛牌公司，外界也會好奇錼創是否因此到成交較不熱絡的「冷凍庫」，但他相信證交所是很好的資本滋養平台。