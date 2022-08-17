錼創科技-KY創（6854）明（18）將以每股105元登創新板，成為台灣創新板第一家登板的公司，證交所董事長林修銘將親自參與掛牌典禮，而這也是林修銘上任來第一家在證交所上市掛牌的公司。

錼創科技-KY創在千呼萬喚下終於孕育成功，在證交所搶得頭香，市場對其上市掛牌蜜月期表現寄以厚望，明天股價到底會以多少價格收盤，成為市場關注的焦。錼創科技-KY創的主辦承銷商為國內龍頭券商元大證券。