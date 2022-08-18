台股加權指數18日開低在15,384.73點，權王台積電（2330）開低在520元，較17日下跌7元，大型權值電子股如鴻海（2317）、聯發科（2454）等紛紛下挫。台股早盤指數跌幅擴大，下跌逾120點。

台股創新板首家掛牌公司錼創科技，一開盤即攻上漲停板價115.5元，蜜月行情迎來好彩頭。台灣證券交易所的創新板自2021年下半年開板至今，錼創科技成為首家掛牌的新創公司，打響創新板名號。

在國際股市部分，英國公布CPI年增10.1％再創逾40年新高，推升美、歐債殖利率全線走揚，造成歐股普遍下挫。

美國7月零售銷售增長停滯，加上Target財報營收與獲利均不佳，短線澆熄市場的樂觀情緒。

另外，聯準會7月會議記錄顯示，未來可望放慢升息腳步，但目前物價壓力仍高，將持續緊縮避免通膨根深蒂固。美股盤中跌幅雖短暫收斂，但隨後即迅速回落。四大指數中，以科技股為主的那斯達克與費半指數領頭下跌。

中信投顧指出，台股自8月15日以跳空紅K順利突破季線反壓後，指數連兩日呈狹幅震盪均留上下影線來看，顯示目前多方確實暫無強攻意願，再加上量能受制弱勢新台幣匯率，未見滾量氣勢重回萎縮局面，在這種情況下預期台股沉悶表現，可能還需持續一段時間。

觀察近日台股盤中震盪未見回測下檔均線支撐，透露目前多空雙方對於持股調整心態仍是中性偏多，而指標KD、RSI原先高檔鈍化姿態亦無明顯轉弱跡象，倘若近日美股未見激烈震盪拉回，現階段台股反轉重回跌勢的可能性並不高，操作上延續逢回偏多思惟，買黑不買紅策略。