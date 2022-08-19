小編今（19）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台股熄火終結連五漲，投信資金仍投以關愛眼神，18日續買7.51億元後，已將連買天數正式推向「4字頭」，投信使出「洪荒之力」作多，持續堆高歷史最長連買紀錄。統計投信連買逾十日、且期間買超張數逾3千張個股，台泥、大聯大投信連買天數達40天，微星也獲投信連34買，第一金、合庫金、台新金、南亞科、南亞、光寶科、聯電、友達、可成、中信金、上海商銀、遠東新買超天數則介於10～24天。

【1】投信連40買 15檔受寵股揭曉

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，投信今年來主要加碼時點落在2月～4月，當時指數尚在萬七之上，研判投信該期間買進部位多數仍在虧損狀態，故第三季季底結帳賣壓應有限，年底選舉題材未消退前，內資法人作多心態都有望維持。不過，蕭乾祥也分析，投信近兩個月買超標的，則大多是在指數位處「萬五」以下所承接的低成本部位，預估在漲幅超過1成後，獲利入袋機率也會增加，投資人不可掉以輕心。

【2】美升息放緩 學者：新台幣30元守得住

美國聯準會（Fed）日前公布7月26到27日會議紀錄顯示，美升息步伐可望放緩，中信金首席經濟學家林建甫認為，台灣央行第3季、第4季仍有升息1到1碼半的可能，新台幣多空拉鋸下，價位區間在29到30元之間；台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，台灣全年會升息2到2.5碼間，台幣差不多在30元上下；財政部前部長、台大財金系兼任教授劉憶如也同意台幣匯率可維持在29、30元間。

【3】Fed續鷹 美元強勢再起

美國聯準會（Fed）17日公布的7月例會會議紀錄顯示，聯準會官員支持繼續升息以抑制頑固的通膨，消息激勵美元18日勁升至三周新高紀錄。追蹤美元對六大對手貨幣的美元指數，18日揚升0.43％至107.12，創下7月稍晚以來最高水準。

【4】巴菲特今年狂撒600億美元買美股

開年來美股一路下探，股神巴菲特逢低進場撿便宜，旗下柏克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）今年上半年在股市砸下將近600億美元，規模超越過去三年水準，而且至今沒有縮手跡象。

【5】俄國大幅削減供氣 歐洲天然氣價 飆至美國7倍多

俄羅斯減少天然氣供應反制西方制裁，令歐洲天然氣價格狂飆，甚至達到美國的7倍。德國近日宣布將加徵天然氣稅，以協助政府進行能源供應轉換。據天然氣市場營運商Trading Hub Europe推估，此舉恐令德國家庭一年要多付近500歐元（約1.5萬台幣）的天然氣費用。