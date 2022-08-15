ESG資優生台達電宣布，董事會已經通過將生物多樣性納入永續策略，永續長周志宏表示，生物多樣性未來將給台達電帶來新面向的新商機，台達電基金會副董事長郭珊珊也指出，海洋生態多樣性的基礎—珊瑚，台達電宣布的珊瑚復育計畫已完成第一階段育苗，並已移植至潮境海灣資源保育區，可望於年底提前達成千株復育目標。

台達電不僅是全台ESG先驅，甚至在全球科技界也是領先企業之一，生物多樣性雖然還沒有像RE100、綠電一樣受到台灣科技界的高度重視，不過執行長鄭平先前就認為，台達電ESG在能源做得很好，對環境似乎做得不夠，也因此早在兩年以前，台達電已經投入推動珊瑚復育，台達電昨日更宣布，董事會已經將「生物多樣性」列入永續策略中。

台達電永續長周志宏表示，創辦人鄭崇華最常講的一句話之一就是「危機就是轉機」，台達電不少現有重要業務都源自於環保要求，隨著生物多樣性納入台達電永續策略中，他舉例台達電的植物工廠、太陽能發電追日系統、IA都有機會整合成新的業務，生物多樣性不僅將協助地球與人類生存，也會在未來帶給台達電更多的不同面向的新商機。

台達電基金會副董事長郭珊珊表示，台灣海域珊瑚白化嚴重，台達電攜手海科館與民間保育團隊投入東北角珊瑚復育，並號召員工擔任海洋志工，協助復育基地的例行維護及水下作業，經過一年努力，今年8月已將部份珊瑚種苗移植至潮境海灣資源保育區。

台達電基金會與珊瑚復育的專家合作協助耐熱珊瑚種苗的培育與挑選，為此台達電將種蔬菜用的植物工廠LED、自動化設備，特別客製化一整套給海科館作為珊瑚種苗培育使用，而且也與海生館合作訓練台達電企業志工，使其成為由美國加洲大學聖地牙哥分校，所發展的國際珊瑚礁監測網絡CoralNet的合格成員，台達電志工人數現已佔總全台總合格人數的八成。

台達電創辦人鄭崇華指出，光是今年上半年，美洲森林野火、歐洲熱浪、南亞洪水、非洲乾旱，證明氣候變遷對人類帶來的衝擊越來越大，更進一步威脅到地球上現有物種的生存，因疫情而延宕多時的聯合國《生物多樣性公約》第十五次締約方大會（CBD COP15）年底將在加拿大重新召開，希望能達成下一階段的「生物多樣性」目標和行動計畫，共同保護地球上多樣性的物種。