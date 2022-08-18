錼創科技-KY創(6854)今天在證交所正式掛牌上市，也是台灣第一家創新板掛牌公司，證交所董事長林修銘指出，創新板我們要先求好再求有，讓好的公司、有創新力的公司進到創新板，受到台灣投資者的青睞，然後產生一個正面的循環，也能協助走向國際，未來也會降低創新板的門檻。

今天也是林修銘擔任證交所董事長以來，第一次主持上市典禮。林修銘讚揚錼創掌握全球的技術，合乎台灣的創新能量，錼創進到創新板來，證交所將協助錼創未來在資金方面需求以及瞭解主板正式上市等條件，也借由創新板獲得更大的投放的機會，非常樂觀的看待錼創。

林修銘指出，證交所迎來首間創新板掛牌公司，雖然有一些門檻的限制，因為除了給這些新創公司有更多的能量跟上市的資金外，證交所也必須在投資者保護上有所著墨，但相信隨著創新板推出成功，透過經年累月的教育跟推廣，投資人對於證交所科技創新這方面的知識和能力增加，未來有可能把門檻繼續往下降低。證交所也希望台灣的創新板能夠持續像主板一樣繼續發展，吸引更多的投資者來參與。

林修銘表示，台灣創新板我們要先求好再求有，希望它能夠成為一個良性的互動，讓好的公司、有創新力的公司進到創新板，受到投資者的青睞，然後產生一個正面的循環。台灣的一些創新力量必須留在台灣，台灣證券交易所願意擔負起更多的責任去鼓勵這些公司，讓它們有走向國際的這樣的一個企圖心，然而在國外未必能夠像台灣證券交易所這麼關心創新的力量。