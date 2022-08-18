台灣創新板首家登板的錼創科技-KY創（6854）18日上市，蜜月行情甜蜜蜜，一早開盤直接跳空飆漲停115.5元、成交量497張；不過，上市首日外資賣超就達213張、占了高達43％的比重。

錼創科技-KY創是台灣創新板首發，並非所有投資人都可以買賣，僅有符合條件的合格投資人才可買賣，上市首日成交量497張，其中，外資賣超213張另自營商小賣超2張，合計三大法人賣超215張。19日股價能否持續上演蜜月行情，備受關注，承銷商元大證券更扮演要角。