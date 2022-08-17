Micro LED大廠錼創科技-KY(6854)(PlayNitride)，將在周四成為台灣創新板第一家掛牌公司，董事長李允立表示，營收、獲利預估都與先前不變，營收今年可望成長兩三倍，明年成長幅度更可望超過今年，獲利挑戰明年底前單月損益兩平，2024年獲利爆炸。

通膨橫行，景氣不安，消費性電子產品需求渾沌，但面對客戶拉貨停滯問題，董事長李允立認為，高端產品不會停，後市仍樂觀。而面對實際下半年展望，與先前預估高速成長不變，每年營收都是兩倍到三倍成長，即使今年有景氣、通膨影響，仍維持這種看法，今年可望成長兩三倍，明年成長幅度更可望超過今年。

錼創產能目前1500-2000片六吋，之後將倍數擴廠，獲利時間點也是與先期預估維持不變，明年底以前就有機會單月損益兩平，而後年2024年獲利也有望會非常好的爆炸年。目前階段，是攜手不只面板廠的合作夥伴，讓成本降低，讓相關應用加速。

如此大的成長幅度，動能為何？李允立也提到，是大尺寸Micro LED，短時間為高階家用電視，而車用面板量產給車廠大約仍需兩三年，目前快速成長中，元宇宙的微小型顯示器亦同，但都是未來不錯動能，AR、VR尚待成熟推廣且邁向消費性，才會陸續跟上，上述應用相關客戶也積極詢問。公司獲利也不會僅限於自家產品 ，有NRE、技術授權、經營模式等都會掌握。

面對大陸等競爭，董事長表示，國外Micro LED廠陸續出現，表示方面沒錯，是個好現象。面對一線客戶，公司對於品質控管、良率高、各種領先優勢等，在短時間內任何一間可以超越，除了技術，還要產能、買設備、通過評管、通過客戶驗證等都需要時程，有信心這一兩年會是這個市場獨一無二的存在。

不過長時間又該如何避免傳統LED等產業在大陸低價競爭的老路？李董事長表示，這不是一間公司可以談的，大陸市場的銀彈攻勢，公司資本支出會小心，公司也提出相關專利權保護，錼創在未來既有優勢可以維持，公司有成熟製程，但不會停滯，並持續發展新的優勢，往更新的技術推進。

獲利可期下又為何選在此時登創新板，而不是之後直接登一般上市，甚至赴美上市？李允立說明，公司不缺錢，不一定要先轉資本市場，但想試試看替台灣創新公司做開路先鋒，可為創新公司有些貢獻，一起支持創新公司，不過若成交量低、股價滑落，對公司也可承受，但也期望邁向成長股，對投資人也有合理交代，此舉打響知名度，更是公司重要里程碑，對募資、徵才都有幫助。而至於未來要不要轉一般上市櫃板，目前還沒想這麼清楚，將來創新板也可能是新的版圖，政府希望是新的板塊，而不是新的興櫃，不過未來環境成熟，錼創要轉上市也並非不是個選擇。