汎銓（6830）初次上市募股（IPO）承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，今（17）日順利完成競拍，競拍結果均價為110.28元，預計8月31日以每股100元上市掛牌。汎銓今天在興櫃收盤價為134元下跌4.57％，均價為134.77元。

受到關注的是，汎銓開標結果最低得標價格104.68元，最高得標價格952元，得標加權平均價格為110.28元。其中，最高得標價格衝上952元，等於高出底標價86.96元的近10倍，應是投資人價格誤植所致，

汎銓此次IPO共辦理競價拍賣股數3,744仟股，公開申購股數為1,135仟股。此次參與投標筆數計1,263筆，合格標單共1,234筆，以美國標決定競拍，今天在證交所公開完成電腦開標，並全部拍賣完成。

另相關處理辦法」規定，汎銓競拍最低承銷價格為86.96元，此次辦理公開申購價格為100元，8月19日～8月23日為公開申購期間；8月25日為公開抽籤日。