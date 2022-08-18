氣立(4555)新台幣6億元3年期有擔保轉換公司債，將於19日起至23日進行競拍投標，投標底價為103.5元，總發行張數6000張，競價拍賣張數5100張，投標上限510張，轉換價格為60元，轉換溢價率105.63％，預計於8月25日開標，預計9月5日掛牌。

氣立上半年營收為9.56億元，年減6.40％、營業毛利3.33億元，毛利率34.83％，稅後淨利1.09億元；累計上半年每股盈餘1.55元，年減17.99％。氣立表示由於4、5月份受到上海因疫情封城、停工影響，導致生產及出貨遞延，但隨著疫情受到控制，6月份全面復工後，營運狀況已回復正常。

近二年來受惠全球景氣逐漸復甦，帶動自動化設備需求增加，不論在半導體、工業機器人、工具機產業、汽車產業都有旺盛的需求以及相當大的成長空間，也使得氣立等氣動元件大廠近幾年的營運動能逐漸轉強；根據SEMI市場報告指出，2025年半導體產值將達6500多億美元，複合年成長率約為6.7％；根據IFR的數據也提到，全球機器人裝置量在2021年成長13％，預估2022~2024也將持續保持成長，2024年全球每年裝量約520萬台。都顯示短期市場雖受電子業庫存議題影響需求有所放緩，但氣動元件產品未來的需求性與產業成長仍有一定空間。

氣立在產品選擇上主攻中高階的氣動元件，種類多元，並提供客製化服務，依照其需求進行設計與生產特殊規格的產品，並搭配模組化方式銷售，以滿足客戶自動化產線的需求，做出市場差異；並且隨著近年來節能減碳成為全球關注焦點，氣立對於產品的研發也更著重於智能化與節能效率化，在8月24日至27日舉辦的台北國際自動化工業大展中，氣立也將參與並展示新品，包含能夠顯示碳排量的氣動元件與電動缸系列產品，期望能切合現行客戶需求及提升競爭優勢。