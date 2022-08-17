汎銓(6830)初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣部分今天完成競拍，總計競價拍賣股數3,744仟股，公開申購股數為1,135仟股。本次參與投標投標單筆數計1,263筆，合格標單共1,234筆，最低得標價格104.68元，最高得標價格952.00元，得標加權平均價格110.28元。

汎銓競價拍賣最低承銷價格為86.96元，本次辦理公開申購價格為100.00元，8月19日至8月23日為公開申購期間；8月25日為公開抽籤日。