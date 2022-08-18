中央流行疫情指揮中心17日公布新冠肺炎本土確診新增24,873例，比上周同期增加4.2%，指揮官王必勝評估Omicron BA.5疫情將上升。對此，醫師沈政男估算，本周BA.5病例至少增加了10%，以BA.5為主的疫情在8月底會超過3萬例。

沈政男17日在臉書發文表示，今天確診數比上周增加約4-5%，原本應該降低的5%，顯見本周BA.5至少增加了10%。以一周翻倍成長來看，下周將會增加20%，下下周將會增加40%，然後扣掉BA.2下降的10%，總共會增加30%，估計8月31日有機會突破3萬例。

沈政男斷言，「以BA.5為主的疫情，新增一定會超過3萬例，這是目前可以看到的趨勢」，而BA.5確診高峰至少是BA.2的一半，約可達4、5萬例。雖然目前中南部疫情BA.5比例相對較低，但只是暫時現象，未來將會逐漸追上北部。

指揮中心表示，17日新增確診24,873例，六都分布以新北市5073例最多，其次依序為台北市3054例、台中市2966例、桃園市2793例、高雄市2015例、台南市1669例。比上周同期增加4.2%，但若用周累積數字來看仍然持平。