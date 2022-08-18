蘋果新機拉貨啟動，光學鏡頭廠大立光(3008)預估，8月會比7月好，大立光今天除息，盤中股價逆勢上漲20元，緩步填息。

大立光上半年稅後盈餘為104.58億元，年增26%，每股盈餘為78.36元，公司決議今年上半年每股配息39.5元，為110年修改公司章程、股利改為半年配以來新高，股息配發率為50.41%，今天除息首日，大立光盤中股價逆勢上漲20元，填息幅度約50%。

儘管非蘋智慧型手機持續面臨庫存調整壓力，蘋果iPhone新機拉貨符合預期，為大立光第3季營運挹注動能，大立光7月合併營收回升至38.85億元，月增14.5%，年增2.32%，為今年單月新高，也是連兩個月月增年增，累計前7月合併營收為236.93億元，年減7.92%。

由於客戶進入季節性新產品出貨，林恩平表示，第3季稼動率跟去年同期差不多，8月會比7月好，下半年產品規格比上半年難，有些比較難做的7P或8P在第3季及第4季多一點，只是需求疲弱，客戶普遍悲觀不可能賣得多。