台灣安進醫藥處長張可佩(中右二)及安進同仁，與北醫楓杏澎湖營隊及生物醫學研習營學員合影留念。（台灣安進提供）

全球生物科技製藥龍頭安進藥廠積極展現企業公民角色，體現安進的核心價值，安進基金會(Amgen Foundation) 自1991年成立以來，不間斷透過多元科學教育提升科學素養，培育下一代科學家。2017年安進基金會進入台灣，台灣安進延續安進基金會之使命，攜手北醫楓杏醫學青年服務團(後稱：北醫楓杏)共同舉辦生物醫學研習營，前進離島、東部和南部地區，提供深具啟發性和創新的生物醫學教育課程，帶領當地學子體驗科學，探索箇中樂趣，激發學習潛能，並培養人文關懷和解決問題的能力。台灣安進積極投身ESG(環境保護E，Environmental、社會責任S，Social、公司治理G，Governance)公益慈善和社區參與，據歷年雙方合作統計，累計為超過600位學員提供豐富多元課程，激發廣大學子對生物醫學領域的興趣。今年雙方再次攜手前進澎湖，並將觸角延伸至台南新營，單一梯次招收學員更創120位人數新高，盼能啟發更多在地學子的學習動力，發展成為未來的創新科學人才。

培育「醫」世代科學家，點亮生物醫學未來之路

此次生物醫學研習營除橫跨多項醫療領域，從牙科、外科、免疫、公共衛生、藥品研發等不同醫學面向課程設計，大學講堂式教學模式、多元醫學實驗設計、生活化手作課程，甚至到醫院參訪，除醫學基礎概念，更對於創新公共衛生領域如醫療資源分配、疫苗接種等關鍵議題進行熱烈討論，盼透過醫學院學習環境的沉浸式學習，為學子帶來更多元的觀點與視角。

已連續12年帶領北醫楓杏團隊的領隊邱聖博組長表示：「感謝台灣安進持續投入心力給予支持，帶領台灣各地學子進行醫學實作，透過實作經驗，學習發掘、面對與解決挑戰的關鍵能力。並將安進在醫藥領域的專長融入課程，幫助學員了解未來生物製藥趨勢及發展。同時，也透過巡迴義診，實地了解在地醫病關係，並將醫療資源帶入偏遠角落。北醫楓杏自2002年成立，透過多元整合式的營隊課程，累計服務超過6.7萬學員。近年來每年度參與之高三學員中，平均有近3成學員於大學志願填選時申請生物醫學相關科系，去年更有近半數的學員投身生物醫學領域，對於生醫人才的培育著實發揮正面影響力。」馬公高中校長丁志昱也表示：「離島學子能在學習歷程中提早接觸醫學，對其人生規劃相當有幫助，感謝台灣安進與北醫楓杏連續多年舉辦生物醫學研習營，盼藉此激勵當地學子學習動機，並鼓勵公費生學成後也能返鄉服務，幫助當地醫療體系資源。」新營高中校長楊輝杰也提到：「新營高中一直以來積極鼓勵學子及早規劃未來藍圖，並勇敢挑戰努力向前，曾有學校數理資優班畢旅有機會參訪醫院時，得知有醫學相關營隊，熱切表達希望參與。今年生物醫學研習營首次於新營高中舉辦，讓當地學子都能受惠，感謝台灣安進與北醫楓杏規劃豐富課程，實地帶領深入探索生物醫學領域，對於高中學子生涯規畫選擇相當受用。」

學員深受啟發領略箇中樂趣，擴大醫學教育公益影響力

升高一的澎湖營隊學員葉同學興奮分享，對縫合實驗以及操作印模刻牙製作自己的牙模印象深刻，而學員蘇同學也表示，因參與營隊團體活動，對醫療學習改觀，期許未來能培養更多帶領團隊能力。身為三類組學生的新營營隊學員高同學則感受，透過營隊對醫學領域有更深一層的了解及認識，更堅定自己未來進入醫藥相關領域的決心；學員何同學參與營隊後也更加深對朝向護理醫學發展的決心，並期許自己未來能深入偏鄉幫助更多人。

北醫楓杏服務隊有多位曾參加生物醫學研習營並深獲啟蒙後進入醫學領域進而返鄉服務的學生。今年升大二首次成為服務隊員的陳同學雀躍表示，自國小至高中參與多次生物醫學研習營，開啟對醫藥公衛的興趣，對於這次能夠代表北醫楓杏返鄉服務感到非常榮幸，盼能激勵更多學子投入醫學領域；另一位返鄉服務的呂同學也表示，特別感謝台灣安進邀請澎湖三軍總醫院莊富凱醫師針對國人常見慢性病骨質疏鬆症進行衛教講座，不僅是前所未有的課程安排，還能廣邀澎湖在地居民共同參與，不僅喚起民眾對骨質疏鬆症的重視，更增加骨骼健康知識，讓參與講座的家人朋友更能了解自己在北醫大就讀的使命和意義。

率領同仁參與營隊的台灣安進醫藥處長張可佩醫師，透過精彩的互動授課方式，為學員帶來新冠病毒疫苗及藥品研究發展課程。張醫師表示：「很榮幸一路陪伴廣大學子參與生物醫學研習營，看見學子們在多元資訊獲取能力與敏捷學習力的快速成長，在參與式教學的過程中充滿創意的想像發揮，深感欣慰。」張醫師也表示，台灣安進積極培育未來生物醫學人才，期望為台灣高齡社會做出貢獻。張醫師更勉勵學子能持續以開放的心態面對挑戰，在求學過程中積極付出不斷培養實力，「走過、經過後再回頭下結論，將能夠表現地更好、更完美。」

安進基金會自1991年成立，致力培育下一代的科學家。2021年挹注超過2億美元，為全球超過2700萬名學生和教育工作者提供多元科學教育計劃，打開探索科學之門，在安進ESG實踐扮演關鍵角色。台灣安進將延續全球安進使命，發揮企業ESG價值，結合北醫大醫學專長與經驗，擴大醫學教育結合公益影響力，透過體驗式教學，從理論，探索到實踐STEM教育，激發學子探索生物醫學奧妙的熱情和潛力。台灣安進將持續透過具體行動實現安進的核心價值，投入資源心力回饋社會，展現安進以激勵和創新的方式改善人類生活的決心。