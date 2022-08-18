中華民國管理科學學會華文商管教育認證組織（ACCBE認證組織）日前舉行視訊授證儀式暨各校經驗分享會；龍華科技大學管理學院全院在2019年首度獲得該組織最高等級之「華文商管學院認證證書」（ACCSB認證），為少數獲得ACCSB 5年週期認證的學校，今年為第3年期中評估階段，並順利通過期中評估，得以完成認證的全部效期，展現管理學院提升教學品質要求與追求卓越之堅持，培育E世代的社會管理人才，獲得專業評鑑機構的高度肯定。

今年的授證儀式，由ACCBE認證組織指導委員會主任委員許士軍頒發證書，本次獲證學校分別有龍華科技大學管理學院、國立高雄科技大學商業智慧學院及中國文化大學商學院。龍華科大校長葛自祥偕管理學院院長陳元和代表一同視訊與會。陳振遠理事長首先代表管科會恭喜三校榮獲認證，並對於各校在少子化衝擊、培育商管專業人才難度日增的情況下，仍願意透過一連串艱辛的制度改變過程，遵照第三方專業評鑑單位客觀建議，精進教育品質，表達欽佩之意；陳理事長也期許透過授證學校的成功經驗，能夠將臺灣的華文商管教育認證推廣到華文世界。

龍華科大管理學院通過華文商管學院ACCSB期中評估續獲認證。(照片/龍華科技大學提供)

管科會執行長周逸衡認為，龍華科大管理學院課程設計持續精進，已達到相當程度的學院功能整合，學術型教師與實務型教師資格要求亦已明確建立；MBA與MS學位課程設計分野並符合專業要求；此外該院還獨創iCARE品格教育系統，致力於提升學生的品格素養，期待龍華管院能持續落實品格教育活動及評量機制，使龍華管院的學生更具職場競爭力。

2022年ACCBE「授證儀式暨推動經驗分享會」大合照。(照片/龍華科技大學提供)

龍華科大葛自祥校長指出，ACCSB融合歐美商管領域主要認證機構的認證精神，並兼顧國內商管教育現況，認證理念契合該校近年推動的高教深耕計畫內涵。他指出，業界一直強調員工工作態度優於技術能力，龍華科大多年前即強調學生就業競爭力除了知識及技能，更重要的是態度養成，因此將態度養成列為重要教育目標，發展C=(K+S)A之量化系統，並積極推動iCARE品格教育，讓龍華學子除具備就業競爭力，並展現群己服務態度，真正落實全人教育。

葛校長強調，儘管少子化現象讓私立學校的經營日益困難，能於此時透過專業公正第三方嚴謹認證，讓學生和家長信賴學校在教育品質上的把關，正是學校突破少子化困境的最佳策略。龍華科大將持續精進教育品質，追求卓越創新，培育E世代的社會管理菁英，打造學子職場黃金競爭力。

龍華科大管理學院致力精進教育品質，培育E世代社會管理人才。((照片/龍華科技大學提供)

龍華科大管理學院成立於2001年，設有企業管理系、國際企業系、資訊管理系、財務金融系與工業管理系等5系及2碩士班，以「培育新世代理論與實務兼具，畢業即能與業界接軌之專業技術與經營管理人才」為學院整體發展特色。為持續精進教育品質，管理學院於2017年申請ACCSB認證，2019年正式通過ACCSB 5年認證週期，今年第3年並順利通過期中評估，得以完成全部效期認證，讓商管教育界公認最嚴謹的評鑑機構，為學校教育品質嚴格把關。