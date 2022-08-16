龍華科大攜手泰國高中聯盟7所學校，樹立跨區域學術合作新模式。（校方提供）

為拓展台灣新南向政策海外教育，培育優質實務人才，龍華科技大學行政副校長林如貞與泰國高中聯盟7所學校於8月10日共同簽署MOU合作備忘錄，期盼泰國學子到台灣就讀「二年制副學士學位班海外青年技術訓練班」。

校方表示，將培育泰籍華裔高中畢業學子赴台灣，進行僑務委員會委託龍華科大開辦的「二年制副學士學位班海外青年技術訓練班」就讀，學習高科技產業專業技能和海外工作經驗，並提升臺灣、泰國雙邊教育交流及產業人才培育碩果。

該聯盟學校是由泰皇拉瑪五世大帝為紀念其母后而於1885年建立的泰國第一所國際學校，後成為培育泰國社會精英的搖籃，其中包括拉瑪八世、國務院總理、陸海空三軍總司令等。拉瑪八世在駕崩前兩周御駕親臨造訪母校及毗鄰的唐人街，成為當時華人社會一大盛事。

中泰文化交流源遠流長，在泰國早已融為一體。為發展推廣兩國之間的學術交流，聯盟學校於2020年6月9日也即拉瑪八世紀念日正式成立中國研究中心。目的是發展及推廣中文教育、促進海外華僑與海峽兩岸的學術文化交流、為國家拓展培育培養專業人才的渠道，得到泰國華僑朝聖大學、朱拉隆功大學等高等學府的積極支持與配合。

聯盟學校校長表示，很高興有這個機會和臺灣龍華科技大學簽合作備忘錄，欣見雙邊攜手開展合作交流及產業人才培育，結合在泰國臺商力量與資源，拓展海外商機，共創未來臺泰技職教育合作新契機與具體成果。為加強招收泰國僑外生計畫，林如貞日前專程赴泰國拜會泰國當地著名技職學府及多家僑校，並經由泰國台商總會熱心安排，在曼谷高中聯盟學校辦理招生說明會，針對臺灣僑委會委員長童振源推廣海青班2年制副學士學位進行招生宣傳，本次與泰國高中聯盟7所學校簽訂MOU合作，收穫豐碩。

林如貞表示，這次能和聯盟學校簽約，泰國台商總會是幕後最大功臣。適逢春武里學校校董會及學校中國研究中心基金會熱心弘揚中華文化，積極協助台泰教育交流，強化臺泰友誼，有鑒於海青班對泰國中華文化教育及台泰產學合作的推廣與發展潛力，中國研究中心陸續安排林如貞走訪幾個主要聯盟學校，包括7月25日拜訪北碧地區學校、7月26日拜訪暖武里地區學校和7月27日到北標地區學校，連續三天宣導有關二年制副學士學位的海青班，受到各校師生的熱情歡迎。

在參訪聯盟學校時，林如貞對於高素質師生及新穎完善實驗室教學設施印象深刻，相信學校的華裔泰國學生非常適合申請龍華科大開設的二年制副學士學位海青班，銜接工程學院的特色專業課程。這樣三方一條龍配套培養，不僅幫助學生獲得出國機會開拓眼界，提升學生中文能力與專業知識的培訓，畢業後更有職場競爭力。為企業培育優質人才，正是龍華科大努力辦學的目標。

另龍華科大並連續5年獲教育部高教深耕計畫每年逾1億元經費，累積補助金額逾6億元；連續3年獲教育部整體發展獎補助經費每年近億元，校務發展穩健，辦學績效優異，甚至領先部分公立大學。

龍華科大目前設有工程學院、管理學院及人文暨設計學院共三個學院、十四系及九碩士班，目前在學人數約有12000人，境外生多達1300名，其中逾9成是東南亞國家學生。此次泰國行程期待吸引泰國優秀學子赴台就學，讓龍華科大培育更多優質實務人才。