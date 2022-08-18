職籃賽季外各隊努力補強，T1聯盟桃園雲豹今天（18日）宣布，正式簽下小前鋒曾品富，分擔球隊小前鋒位置的壓力。

雲豹球團在休賽季除了續約2名洋將威廉斯（Troy Williams）、戴維斯（Deyonta Davis）外，本土方戰力則補進長人劉元凱、尤楚翔及後衛陳孝榕、陳建銘，雲豹總經理蘇翊傑認為以曾品富的身高及機動性，適合分擔球隊三號位，而球隊陣中三號位目前有羅振峰及威廉斯，但2人未來皆有機會打到二號位，曾品富加入後，也能替球隊分擔。

曾品富今年26歲、身高195公分，上季效力T1聯盟台南台鋼獵鷹，過去曾入選2014年亞洲U18籃球賽國手，是健行科大105年學年UBA大專聯賽公開男一級冠軍成員，雖然大學畢業後一度離開球場成為上班族，去年決心重返球場，效力獵鷹時期出賽15場，平均每場出賽9分鐘、抓1.4個籃板。

雲豹總教練劉嘉發表示，在曾品富大學時期就有注意到這名球員，他說：「品富的身體素質不錯，彈跳能力、速度都有一定水準，他自己也還想打球，來到雲豹希望他盡力創造自己的價值，更重要的是，如何提升自信心，並加強原有觀念、動作，我們教練團更需要全力去協助他。」