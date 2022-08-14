女星林采緹擁豔麗臉蛋及惹火身材，被封「真人版蛇姬」，喜歡跟與粉絲分享日常生活點滴的她，近日透露自己睽違3年，即將赴泰國普吉島旅遊，並曬出一系列超辣「長輩早安圖」，讓網友紛紛暴動。

林采緹這幾日的行程都是待在普吉島好好度假，她在社群平台IG貼文並發出照片，只見她身穿亮眼的橘色比基尼坐在石頭上，不但展露豐滿上圍外，一雙纖細的長腿映入眼簾，看起來就像是眾網友所稱的「蛇姬穿泳衣」一般，林采緹也在貼文表示，這是她在普吉島的最後一個早晨。

林采緹在曬出穿橘色比基尼的照片，網友紛紛讚賞。(圖/林采緹 IG)

然而網友看了紛紛驚嘆，暴動留言喊：「早安 舒舒服服的早晨」、「眼睛已溶化」、「美不勝收」有網友幽默回應：「真的是標準早安長輩圖耶。」釣出林采緹本人留言認證，笑回：「被你這麼一說還真的像」。

身材姣好的林采緹一舉一動常常成為眾人的焦點，如去大賣場採購，都能激起大家的熱烈討論，也因為如此，林采緹也經常被綜藝節目邀請分享自身經驗，像是自曝曾和經紀人太過控制狂，到達已經鬧翻的地步，她要求解約但賠償金需要3年才能還完。