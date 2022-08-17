台中市衛生局積極打造「富市台中新好長照」，台中龍井小規模多機能照顧中心伴演地方照顧長輩的好夥伴，照服員細心帶著爺爺奶奶透過團康活動活化。（馮惠宜攝）

為鼓勵更多人以及團體投入長照服務，台中市政府衛生局自107年辦理「金照獎」表揚活動，祭出團體最高獎金2萬元、個人最高獎金1萬元的獎勵，更被喻為是長照界奧斯卡，今年將在10月29日舉辦「2022台中金照獎」表揚活動，即日起至9月5日止受理報名，歡迎符合資格者踴躍報名，共襄盛舉。

台中市衛生局長曾梓展表示，台中市人口數已躍升全台第二大城市，65歲以上人口達41萬人，佔總人口的14.73％，因應高齡社會到來，長照需求也隨之提高，衛生局積極打造「富市台中新好長照」，致力推動長照2.0政策，回應逐年擴大的長期照顧需求。

曾梓展說，自107年辦理「金照獎」表揚活動，今年已是第5屆，藉此活動表揚績優長照團隊及感謝長照服務人員的付出，彰顯長照服務是結合專業、有深度及溫度的工作，帶領社會大眾共同關注長照服務品質，並藉由績優長照服務團隊及人員，一同打造失能長者高齡安老環境，讓年輕人生活無後顧之憂，實踐「幸福長照in台中」願景。

「2022台中金照獎」獎項分為「團體類」及「個人類」，「團體類」獎項預計表揚12個服務單位，「個人類」預計表揚12名。另外有專為男性長照服務人員設計的「長照男神獎」及專屬於年輕人的「長照新星獎」，也有為外籍長照服務人員量身打造的「長照國際巨星獎」；入圍者將安排參加培育課程及研習，透過活動課程互相分享交流實務經驗，創造互動平台，得獎者可獲得獎座及獎金，活動詳情及報名網頁請洽台中市政府衛生局網頁或「2022台中金照獎」官方網站。