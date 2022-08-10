YouTuber蕾菈（Lyla）是網紅團體「反骨男孩」的成員之一，擁有中東混血美貌和性感身材，去年認愛DJ湯宇後，今年2月登記結婚；最近團隊到泰國員旅，湯宇在當地策畫驚喜求婚，照片曝光後，卻被網友批評一對男女搶光主角的風采，對此，蕾菈為護好友硬起來反擊。

蕾菈8日在IG分享被求婚的過程和照片，透露之前有跟老公說過求婚不用太浮誇，想不到湯宇完成她的心願，不只包下高樓層五星級飯店的夜景房，還用心地布置房間，現場滿滿的氣球、燈飾，氣氛相當浪漫；蕾菈高興地回憶：「在他說出：『Will you marry me？』的時候，瞬間不知道現在應該說什麼？怎麼做？甚至還一直對他開玩笑緩解想哭的情緒（結果最後還是沒哭，好險！湯反而哭了）最後還是很開心的說出Yes了！」

這組充滿紀念意義的求婚照曝光後，雖然獲得外界的祝福，但也招來負評，有網友在知名論壇《Dcard》轉PO蕾菈的被求婚照，表示主角後面的一對男女身穿顯眼的藍色系服裝，且該女還穿開高衩的裙子秀美腿，嘲諷：「搶風采是怎樣，好好笑」，不少網友也留言附和。

對此，蕾菈昨（9日）在IG限時動態替好友說話，強調他們是最好的朋友，特地飛到泰國幫湯宇求婚，不懂網友為何要開酸，忍不住回擊：「你們管他們想穿什麼？主角都沒有在意了，你們到底在高潮啥？生活這麼負面，真的會反噬到自己身上。」還透露女生朋友穿的高衩洋裝正是她服裝品牌推出的新款，得意地說：「是不是超美，美到可以讓你們覺得會搶走我的光彩」。