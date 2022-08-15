出社會能賺大錢是大家夢寐以求之事，然而有時候想朝財富自由邁進，靠自己的一身拼勁是沒用的，還需要有老闆、同事或是合夥人的加持才行，而有3組星座組合的朋友們就非常適合一起創業，或是共同在追求財富的路上扶持，你們不僅在個性上相當契合，且也非常了解對方所堅持的點，因此在賺錢的方面，此3 星座組合無疑是最佳拍檔。

⭐巨蟹座&牡羊座

巨蟹座與牡羊座看似個性相去甚遠，不過他們骨子裡都有開創的本質，因此當他們向著同樣的目標邁進時，兩人的合作無間以及對事事的拼勁，是能夠無畏失敗，並向著賺錢的方向大步向前的，巨蟹座與牡羊座們秉持著對財富的理念，堅信只要擁有對事業的衝勁就一定能賺大錢，因此他們總是能相互扶持，獲得極高的財富。

⭐處女座&雙子座

處女與雙子的合作既完美又無可挑剔。(圖/翻攝自觸mii)

處女座龜毛又完美主義的個性人人皆知，然而大家不知道的是雙子座們也擁有隱性的完美主義，且程度完全不輸處女座，若是此二星座在事業上合作，他們對於細節處的把關可以說是面面俱到，完美的程度會讓眾人紛紛驚嘆，因此若處女座與雙子座一起為了錢財打拼，想賺大錢根本是分分鐘的事。

⭐摩羯座&雙魚座

魔羯與雙魚座工作上有互相督促的作用。(圖/翻攝自觸mii)

摩羯座們在工作上一向認真、拼命，然而如此循規蹈矩又乖巧堅守崗位的他們，有時候也會犯懶想休息，而此時雙魚座的表現就會催促魔羯座，雙魚座們在工作上幹勁非常的十足，拼命程度可是讓有工作狂之稱的魔羯座也相當敬畏，也因此會讓魔羯們停止休息繼續工作，對此，兩人能賺進的錢財也就相當可觀。