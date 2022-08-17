每個人都會有情緒低落、心情不好的時候，只是每個人的宣洩方式都不同，有些人喜歡大吵大鬧把壞情緒發洩出來，有些人則喜歡躲起來一個人靜一靜。星座運勢網站《星座好朋友》分享，金牛座、天蠍座、雙魚座心情不好就搞失蹤，只想獨自一人消化自己的不開心。

第三名：金牛座

金牛本身就是一個比較沉默寡言的星座，他們甚至不愛和別人交流，就算對方主動和他們溝通，他們也未必會搭理，在平時就這樣了，更別提是在他們不開心的時候了。

金牛座心情不好的時候，一般是沒有人能夠聯絡得上他們的，只有等到情緒平復了，他們才會主動走到人群中，否則他們一定會找一個任何人都找不到的地方躲起來，獨自一人消化自己的不開心。

第二名：天蠍座

跟天蠍座鬧彆扭本身就是一個錯誤，他們不會跟別人一樣大吵大鬧，甚至他們越不高興，就越是沉默，可往往越是這個時候，他們的攻擊力就越高。有一種比吵架更高明的戰鬥方式，就是沈默，而天蠍座絕對是把這一招用得最好的人，他們不會對你怎樣，卻能夠用冷暴力一招制敵！

第一名：雙魚座

雙魚座雖然小脾氣很多，很喜歡跟人耍小性子，但是熟悉他們的朋友都知道，其實他們大多數都是在撒嬌，很少有真的大吵大鬧的時候，即便是耍小性子，也是為了能夠更好的得到其他人的關注，並不是他們真的不開心。不過雙魚座若真的不開心，那可就不是耍小性子這麼簡單了，當他們不理人搞失蹤，真正受折磨的反而是你。