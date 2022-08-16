人生道路上難免遇到各式各樣的挫折，有些人選擇面對困境迎難而上，不達目的誓不罷休，有些人卻被悲觀思緒影響，果斷放棄不幹。星座運勢網站「摘星工廠」指出，巨蟹座、雙魚座、雙子座一遇挫折就被怯懦主宰了心思，容易產生放棄不幹的念頭。

▍巨蟹座

巨蟹座喜歡清靜，而且特別怕麻煩，一旦遇到挫折，就會感到緊張和壓力大。巨蟹座不喜歡動盪不安的環境，因為他們應變能力比較慢，加上膽子小、過於謹慎，所以要對抗挫折，需要時間醞釀，如果自認可能撐不過去，就會興起放棄不幹的念頭。

▍雙魚座

雙魚座敏感，容易想太多，加上思想悲觀，常朝著負面方向想事情，因此遇到挫折時，就算硬撐也持續不了多久，容易打退堂鼓。喜歡海闊天空、閒雲野鶴步調的雙魚座，一想到即將面對種種的麻煩，又沒有其他人給予支持，就容易想「算了，放棄不幹也罷！」

▍雙子座

別看雙子座平時天不怕地不怕的樣子，其實大多都是表現給別人看的。缺乏耐心的雙子座，若遇到需要耗時處理的挫折，除非涉及的利益巨大，不然他們根本不願意讓自己過得那麼辛苦，不划算的事能閃就閃，若能換個目標就果斷放棄不幹。